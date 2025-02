La Juventus metterà nuovamente mano all'attacco in estate, quando è assai probabile che Dusan Vlahovic lasci Torino. Tra i nomi in pole nella lista di Giuntoli c'è sempre quello di Karim Adeyemi, monitorato dalla Vecchia Signora anche nelle ultime settimane. Sul 23enne, titolare sabato nel match vinto 6-0 dal Borussia Dortmund ai danni dell'Union Berlino, non è da escludere un ritorno di fiamma da parte del Napoli.