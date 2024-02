L'Inter chiude il mercato di gennaio con Buchanan più... Taremi e Zielinski

© Getty Images

L'Inter ha chiuso il mercato di gennaio così come l'aveva aperto, vale a dire con Buchanan. Questo si erano prefissati i dirigenti nerazzurri, sostituire Cuadrado, e questo è stato fatto. E' uscito Agoumé, è saltato invece il trasferimento in Inghilterra di Sensi, niente Leicester per il centrocampista nerazzurro che resta così a Milano sino alla scadenza di contratto a giugno: avrà modo di rendersi utile nelle rotazioni inzaghiane, se il fisico lo sorregge ha di certo la qualità per dare il suo contributo. Ma la finestra di mercato invernale è stata per i nerazzurri anche l'occasione per portarsi avanti e definire già due acquisti che diventeranno ufficiali l'estate prossima: Taremi e Zielinski. Così come fatto con il Porto la settimana scorsa per l'attaccante iraniano, l'Inter ha infatti comunicato anche al Napoli della trattativa in corso con il centrocampista polacco in scadenza di contratto con i partenopei. Un atto formale che precede le visite mediche e la firma vera e propria.