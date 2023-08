L'Inter a tutta su Pavard: col Bayern  ballano 10 milioni ma si tratta a oltranza

© Getty Images

L'Inter gioca a questo punto a carte scoperte: l'obiettivo per chiudere il mercato e completare la rosa da consegnare a Simone Inzaghi è dichiaratamente Benjamin Pavard. Il difensore francese del Bayern, in scadenza di contratto tra un anno, ha comunicato al club bavarese di non voler rinnovare e di voler lasciare la Bundesliga già in questa sessione di mercato. L'Inter, dopo aver informato i tedeschi dell'intenzione di trattare il giocatore, avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con lo stesso: resta però una sensibile distanza tra l'offerta presentata - 25 milioni - e la richiesta del Bayern che è di 35. Una forbice ampia che per lo meno in parte si potrebbe accorciare con l'inserimento di bonus tali da portare l'ammontare totale a quota 30 mln. Dal club nerazzurro filtra un cauto ottimismo, nella consapevolezza che la trattativa è comunque molto complessa e probabilmente non di breve durata. Ma la volontà è quella di spingere il più possibile per una sua buona riuscita.