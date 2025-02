L'ex Roma Under va in MLS: giocherà con i Los Angeles FC

Cengiz Under sbarca in MLS. Il Los Angeles FC ha annunciato di aver acquisito l'attaccante turco ex Roma in prestito fino al 30 giugno con opzione di acquisto. Questo il comunicato: "LAFC ha ingaggiato Cengiz Under come giocatore designato in prestito dal club della Süper Lig Fenerbahçe fino al 30 giugno con un'opzione di acquisto. Ünder occuperà uno spazio nel roster internazionale e verrà aggiunto alla rosa in attesa del suo certificato di trasferimento internazionale (ITC) e del visto P1".