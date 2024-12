Diego Tavano, agente di Edoardo Bove, ha svelato un retroscena di mercato: "Non sarebbe voluto andare via dalla Roma, voleva diventare una bandiera giallrossa. L'ex ceo ha spinto per l'addio, per andare al Nottingham Forest ma avevo paura che gli inglesi poi l'avrebbero ceduto in prestito all'Olympiacos. Poi abbiamo trovato una soluzione gradita a tutti (la Fiorentina, ndr)" le parole al Corriere dello Sport.