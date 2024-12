L'agente di Reda Belahyane avrebbe fatto visita a Formello nella giornata di martedì 3 dicembre secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport rafforzando così la candidatura della Lazio per il giocatore dell'Hellas Verona in vista di gennaio. Per l'occasione si sarebbe parlato anche del terzino Jackson Tchatchoua aprendo così un canale in vista del mercato invernale.