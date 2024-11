Ebenezer Akinsanmiro è uno dei giovani che più si sta mettendo in evidenza nella Sampdoria in Serie B. Così il suo agente Crescenzo Cecere ai microfoni di Tmw: "L’Inter lo segue, ci auguriamo possa giocare presto per i nerazzurri - le parole dell'agente in merito al futuro del classe 2004 dalle origini nigeriane -. Al momento però pensa solo alla Sampdoria".