Il Paris Saint Germain torna alla carica per Kvaratskhelia: il georgiano frena sul rinnovo con il Napoli

Khvicha Kvaratskhelia rimarrà al Napoli? Il futuro del georgiano è ancora tutto da decidere perché le trattative per il rinnovo non sembrano decollare. Dopo le accelerate delle scorse settimane, la proposta dei partenopei è rimasta sul tavolo senza che l'attaccante prendesse una scelta definitiva. Dietro quest'operazione vi sarebbe in realtà ancora una volta lo zampino del Paris Saint Germain, sempre in agguato su Kvaratskhelia dopo averlo corteggiato in estate.