Ai margini del Psg di Luis Enrique, Kolo Muani è stato accostato anche alla Juve, a caccia di un sostituto di Vlahovic. Il bomber però sembra avere le idee chiare in vista del mercato del Psg: "Non ho nemmeno pensato di lasciare il club - ha detto a Telefoot -. Continuerò a lavorare per dare il massimo a Parigi".