L'incubo di Alexander Kokorin è finito: l'attaccante russo è stato scarcerato dopo aver vinto il ricorso contro la condanna a 17 mesi di carcere per l'aggressione a un funzionario statale durante una rissa in un pub. Fuori dalla prigione e subito sotto contratto nuovamente con lo Zenit San Pietroburgo, come confermato dall'agente: "Si abbiamo firmato un nuovo contratto".