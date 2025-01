Juve, Vlahovic può partire già a gennaio: Chelsea e Arsenal ci pensano

"Vlahovic contro il Milan è stato in panchina per scelta tecnica": le ultime dichiarazioni di Thiago Motta non fanno nulla per nascondere come il numero 9 bianconero non sia centrale nel progetto dell'allenatore della Juventus. Certo, dietro alle parole dell'italobrasiliano c'è sempre il richiamo al "tutti utili, nessuno indispensabile" che tanto ricorre nel mondo nel calcio, non solo dalle parti della Continassa, ma i buoni risultati ottenuti contro i rossoneri schierando Nico Gonzalez finto centravanti unito all'acquisto di Kolo Muani - che non è un vero nove - fanno pensare che Thiago Motta non si opporrebbe a una cessione di Vlahovic già nei prossimi dieci giorni.