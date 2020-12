United, Solskjaer prova a trattenere Pogba: “Vuole vincere, mi auguro qui”

MANCHESTER UNITED

Il futuro di Paul Pogba al Manchester United è in bilico. Il contratto del francese con i Red Devils scadrà nel 2022 perché lo United ha esercitato l'opzione di proroga di un anno, ma da mesi ormai si parla di un possibile addio dell’ex Juve e gettare benzina sul fuoco delle voci ci ha pensato di recente anche il suo procuratore, Mino Raiola (“Vediamo cosa succede in estate”). Proprio i bianconeri farebbero carte false per riportare Pogba a Torino, ma Solskjaer non ci sta e prova a trattenerlo: “Spero vinca qui e che Paul possa restare” ha detto il tecnico dei Red Devils in un’intervista ai microfoni di ESPN.

“Se ho qualche speranza che Pogba voglia far parte del progetto United in futuro? Qui al Manchester United c’è sempre una richiesta di trofei. Più trofei vinciamo, più i giocatori vorranno giocare per noi qui e poi bisogna alzare l’asticella – ha spiegato Solskjaer - Pogba vuole questo. Paul è qui da un po’ di tempo e naturalmente vuole vincere qualcosa. Spero lo faccia. Ha un atteggiamento molto, molto positivo in allenamento. Ama il calcio, è ambizioso, vuole il successo più di chiunque altro nella squadra. Sta a noi vincere i trofei e questo potrebbe portarlo a restare. Spero vinca qui e che Paul possa restare”.

Parole che potrebbero complicare i piani della Juve, che secondo quanto riportava ESPN qualche giorno fa, sarebbe disposta a mettere sul piatto Dybala e Bernardeschi pur di arrivare al francese, ma come ha detto Raiola “vediamo cosa succede in estate”.

