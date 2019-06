Pogba manda un segnale alla Juve? Su Instagram la foto della sua maglia bianconera

18/06/2019

Anche se in Spagna sono certi che voglia il Real Madrid (i blancos avrebbero presentato una prima offerta da 90 milioni di sterline), i tifosi della Juventus continuano a sognare il ritorno di Paul Pogba a Torino. Ad alimentare la 'suggestione' è lo stesso centrocampista francese, in Giappone per un evento commerciale. Il 26enne ha infatti pubblicato in una story di Instagram la foto di un tifoso con le sue maglie, quella attuale del Manchester United (numero 6) e quella indossata alla Juventus (numero 10) per quattro stagioni (dal 2012 al 2016). Il campione del mondo, desideroso di cambiare aria, ha voluto lanciare un segnale preciso o si tratta solo di una semplice, e innocente, immagine? I supporter della Vecchia Signora sperano naturalmente nella prima ipotesi e insieme a loro probabilmente lo spera anche il nuovo tecnico Maurizio Sarri, pronto a iniziare la sua nuova avventura alla guida dei Campioni d'Italia.