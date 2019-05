Pjanic spaventa la Juve: "Il Psg? Uno dei club più grandi, tutto è possibile"

05/05/2019

"Il Psg? E' uno dei club più importanti in Europa, tutto è possibile". Ospite di Canal+, in Francia, Miralem Pjanic non esclude un suo addio alla Juventus alla fine di questa stagione per fare ritorno nella Ligue 1. "Sono in Italia da otto anni, sono in un grandissimo club e tutti devono essere d'accordo", ha risposto il bosniaco a una domanda su un suo possibile approdo al club di Parigi.