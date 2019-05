Lazio, parla il vice di Inzaghi: "Piace alla Juve, ma Lotito gli proporrà il rinnovo"

20/05/2019

Mentre continua il toto-mister per la panchina della Juve , da Roma arriva qualche indiscrezione sul futuro di Simone Inzaghi , tra i papabili allenatori dei bianconeri per la prossima stagione. A parlare è Massimiliano Farris , il vice del tecnico della Lazio. " Quello di Simone è un profilo che piace alla Juve , già dalle scorse stagioni - ha spiegato a Diretta Sport Viterbo -. Ma Lotito vuole rinnovargli il contratto e credo che la Juve abbia già in mano un altro allenatore ".

Parole chiare, che da una parte strizzano l'occhio ai bianconeri e dall'altra confermano la volontà della Lazio di continuare con Inzaghi in panchina. "È chiaro che fa piacere ci sia un interessamento, ma la mia considerazione è questa: non credo che la Juventus possa aver pensato di interrompere il rapporto con Allegri senza avere un allenatore pronto - ha spiegato Farris -. Quindi credo che la scelta possa essere ricaduta o che ricadrà su qualcun altro".



Dunque spazio alla Lazio per il futuro. "Abbiamo avuto un pranzo con le famiglie a Formello: c'era anche il presidente che si è intrattenuto con Simone... - ha raccontato il vice allenatore biancoceleste -. Io poi non ho avuto modo ancora di parlarci, però il fatto che ci sia un contratto e la volontà assoluta del presidente di ribadire che Simone sia un intoccabile e voglia prolungare il rapporto, credo che sia di buon auspicio per il prosieguo".