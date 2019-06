Kean, parla il padre: "Settimana prossima novità"

30/06/2019

La Juve sta investendo molto, ma deve anche pensare a vendere. E Kean potrebbe rientrare tra i sacrificati, magari nell'operazione de Ligt. Anche il papà lo vedrebbe meglio all'Inter. "Mio figlio da bambino era tifoso dell’Inter. Ha fatto scuola calcio ad Asti e da li lo hanno mandato al Torino Calcio e infine è arrivato alla Juve. Io aspetto sempre a casa che mio figlio bussa alla porta e mi fa: “Papà ecco il Pallone d’Oro".



Il genitore si augura che il figlio non prenda ad esempio Balotelli. "Deve crescere ancora tantissimo mentalmente. Se sei forte e non hai la testa è tutto sbagliato. Parte tutto dalla testa. All’inizio ho detto a mio figlio di non fare come Balotelli, ma deve imitare Ronaldo o Messi, non Balotelli".



Applausi a Di Biagio per come ha gestito in Under 21 il caso Kean-Zaniolo. "Un allenatore è anche un educatore e un educatore è anche un padre di una squadra. Di Biagio ha fatto benissimo e ha ragione ad aver fatto quello che ha fatto. Così la prossima volta mio figlio sa che certe cose non vanno fatte e lo vede come punto di riferimento. Io al posto di Di Biagio avrei fatto anche peggio di quello che ha fatto, cosi impara bene".