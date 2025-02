Juventus, salta l'affare Danso: ora tutto su Kelly e Goglichidze

Sembra saltata definitivamente la trattativa tra la Juventus e il Lens per il passaggio in bianconero di Kevin Danso. Giuntoli ha sempre proposto il prestito con diritto di riscatto, mentre i francesi non si smuovono dalla loro posizione, chiedendo almeno l'obbligo se non proprio la cessione a titolo definitivo. Questo perché hanno ricevuto un'offerta importante da 24 milioni di euro dal per averlo subito. Il tutto nonostante il difensore austriaco preferisca trasferirsi a Torino.