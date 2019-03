Juventus, Raiola: "Kean deve giocare sempre, col Milan era fatta"

26/03/2019

Moise Kean è il volto nuovo della Juventus e della Nazionale e Mino Raiola esce allo scoperto. Vi avevamo già raccontato del tentativo del Milan e il procuratore conferma: "Dovevo portarlo in rossonero a gennaio, io e Leonardo avevamo fatto tutto ma poi la Juve ha detto no". I bianconeri sono in pressing per rinnovare il contratto in scadenza: "Ma al momento siamo fermi, il ragazzo ha l'obbligo di giocare sempre" precisa Raiola.