Juventus, ore decisive per Kolo Muani e Araujo

In attesa dell'arrivo di Alberto Costa, previsto nel giro di ormai poche ore, la Juventus continua a lavorare su due nomi su tutti. Come ormai noto, si tratta di Randal Kolo Muani per l'attacco e Ronald Araujo per la difesa. In entrambi i casi, a Torino sanno che devono arrivare a una conclusione in tempi brevi, perché la concorrenza è tanta e in caso di mancato accordo, bisognerà trovare delle alternative da regalare a Thiago Motta.