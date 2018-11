Juventus, Dybala chiude al mercato: "Non è tra i miei pensieri, voglio vincere tutto in bianconero"

21/11/2018

Prima gioia con la maglia dell' Argentina per Paulo Dybala che, dopo la sosta per le nazionali, torna carico e motivato a Torino. Alla presenza numero 18 con la Selección arriva il primo gol per la Joya che ora vuole ripetersi in campionato nel prossimo match contro la Spal . Intanto, a chi gli chiede di mercato e del Bayern, il 10 bianconero ha rassicurato i tifosi: "Sono contento di giocare alla Juve , abbiamo grandi obiettivi da raggiungere".

Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni dei tedeschi di Sport Bild, il classe '93 argentino dribbla qualsiasi domanda di mercato. Nelle ultime settimane il nome di Paulo Dybala è finito in cima alla lista dei possibili acquisti del Bayern Monaco, interesse confermato anche dal presidente dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge. "La mentalità della Juventus è sempre la stessa, vogliamo vincere tutto. Il mercato per me non è un problema, non è tra i miei pensieri", ha ribadito Dybala.