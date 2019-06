Juventus, De Ligt costerà 80 milioni e Pogba vuole tornare

30/06/2019

Sul centrocampista francese è forte il pressing del Real Madrid, ma secondo quanto scrive AS il giocatore preferirebbe la Juve ai blancos. Il quotidiano spagnolo aggiunge che Pogba ha fretta di lasciare il Manchester United avrebbe addirittura già parlato al telefono con Maurizio Sarri, a cui avrebbe confessato il proprio desiderio di tornare a Torino (volontà che, si legge, il francese avrebbe già espresso agli ex compagni in occasione della recente festa per l'addio al calcio di Barzagli). Pogba intanto è stato regolarmente convocato dal Manchester United per l'inizio del ritiro a Carrington, ma secondo AS comunicherà a Solskjaer di voler lasciare l'Inghilterra e spera di non partire per la tournée in Australia il prossimo 7 luglio. Per la sua cessione i Red Devils chiedono 150 milioni.

Sono 80 invece come detto i milioni che la Juve verserà all'Ajax per De Ligt, che con i suoi 12 milioni l'anno di stipendio diventerà il secondo giocatore più pagato della Serie A dopo l'irraggiungibile CR7 (31). Secondo Tuttosport per la firma mancano solo le ultime formalità e potrebbe essere Raiola in persona a chiudere l'affare ad Amsterdam nei prossimi giorni.