Juve, torna Buffon: farà il vice di Szczesny, poi diventerà dirigente

26/06/2019

Gigi Buffon potrebbe tornare alla Juve. Non come dirigente, come era stato paventato nel giorno del suo addio alla Vecchia Signora ormai un anno fa, ma ancora come calciatore. Sì, perché Agnelli avrebbe proposto al 41enne portiere di fare da secondo a Szczesny per ancora una stagione prima di sedersi dietro a una scrivania. Liberato dal Psg a parametro zero, Buffon ha ricevuto alcune offerte per continuare a giocare, ma nessuna di questa lo avrebbe davero convinto. Così, ecco rispuntare la sua Juve.