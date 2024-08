Asse caldo col Porto per Conceição: Villas-Boas vuole oltre 30 mln, si tratta

JUVENTUS

Il 21enne è fuori ufficialmente per un infortunio e attende la conclusione dell'affare

Mentre a centrocampo l'obiettivo della Juventus è uno da mesi, ossia Teun Koopmeiners, in attacco i bianconeri si stanno muovendo su più fronti. Chiesa è in uscita, e Thiago Motta ha bisogno di due rinforzi sulle fasce: i nomi caldi in questa fase sono quelli di Nico Gonzalez e Francisco Conceição. Se per l'argentino della viola c'è attendere l'arrivo in Toscana di Gudmundsson, sul fronte del figlio d'arte la trattativa con il Porto va avanti. Il nodo è quello della formula, con i lusitani che spingono per un prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale da oltre 30 milioni di euro come riferisce ABola.

Vedi anche juventus Juventus, Scanavino: "Prenderemo un altro Ronaldo. Vendere Bremer ci avrebbe indebolito"

Giuntoli invece, al momento, non si è spinto oltre un prestito con diritto così strutturato: 5 mln per il prestito oneroso, 5 mln di bonus e 20 in caso di riscatto a giugno 2025. Troppo poco per il Porto che ha necessità di incassare soldi subito. Jorge Mendes è al lavoro per trovare la quadra entro il 30 agosto, e fino a tale data il 21enne di Coimbra è destinato a non disputare partite con il resto dei compagni. Ufficialmente per curare l'infortunio muscolare riportato al gluteo sinistro. L'esterno, che nell'ultima stagione ha totalizzato 8 gol 6 assist col Porto, spinge per il trasferimento a Torino.