Juve, Motta paga per tutti: quattro tecnici in corsa per la sua panchina

Ovviamente Max Allegri non è la sola scelta della Signora. La concorrenza è nutrita e variegata. Ci sono Antonio Conte, che potrebbe magari decidere di tornare a casa dopo lo scudetto con il Napoli (non sarebbe la prima volta), ma anche De Zerbi o Italiano, altri due profili che la Juve considera intriganti sia pure accompagnati da un margine di rischio da considerare. In ogni caso, anche con una qualificazione in Champions in tasca, è oggi piuttosto improbabile che Thiago Motta possa restare dov'è. Era arrivato per inventarsi un futuro, ha finito per consigliare vivamente un ritorno al passato. Così è la vita, circolare.