Juve-Kelly, trovato l'accordo col Newcastle: il difensore atteso a Torino

Oggi le due parti hanno trattato nuovamente per trovare l'intesa sulle modalità di pagamento, con via libera ottenuto dopo pranzo: il difensore è quindi partito per l'Italia ed è atteso a Torino in serata mentre domani sarà il giorno delle visite mediche con firma sul contratto fino al 2029. Il dt Giuntoli ha riallacciato i contatti con i Magpies dopo che era fallito l'assalto a Kevin Danso, che ha firmato con il Tottenham.