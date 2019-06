Juve, Douglas Costa: "Sono convinto di restare"

19/06/2019

Accostato a Manchester United (come parziale contropartita nell'affare Pogba) e Psg, Douglas Costa vuole rimanere a Torino, dove l'anno prossimo avrà un concorrente in più, Aaron Ramsey. "Non conosco personalmente nemmeno Ramsey anche perché seguo molto di più la Serie A della Premier League. Ma se la Juve lo ha preso allora è un grande giocatore. La Juve non compra giocatori di livello medio".



Sulla lotta scudetto la prossima stagione, il brasiliano ammette che "ogni anno è più difficile. Ora c'è Conte all'Inter, al Napoli c'è Ancelotti. Tutte si rinforzano, sarà un campionato molto difficile ma la nostra priorità è sempre migliorare partita dopo partita per migliorare anche in Champions. E' il nostro principale obiettivo, anche se la Juve deve vincere ogni torneo a cui partecipa.