Ci siamo per McKennie al Leeds: la Juve valuta il prestito oneroso

ORE CALDE

L'obiettivo è quello di sbloccare la trattativa

© Getty Images Sono ore decisive per il passaggio di Weston McKennie al Leeds. L'obiettivo è quello di chiudere la trattativa a breve e la Juventus sta valutando la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e l'obbligo legato a un certo numero di presenze. Gli inglesi hanno aumentato l'offerta da 28 a 30 milioni di euro, mentre la richiesta dei bianconeri era ed è ancora di 35. Si continua a trattare e la volontà del centrocampista americano è quella di sbarcare in Premier dove troverebbe il tecnico statunitense Marsch.

La distanza tra le parti, dunque, è minima e quindi l'affare non sembra in discussione. Molto di più si saprà quando oggi Allegri diramerà la lista dei convocati per la sfida con il Monza. L'assenza del centrocampista americana sarebbe un chiaro segnale di una trattativa ben avviata versa la conclusione. McKennie lascerà la Juve dopo due anni e mezzo.