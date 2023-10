Agente Berardi: "Quest'estate aveva la penna in mano per firmare con la Juventus"

L'AMMISSIONE

"Sembrava tutto predisposto, ma poi evidentemente non è stato trovato l'accordo tra le due società"

© Getty Images Domenico Berardi in estate è stato vicinissimo alla Juventus. La conferma arriva anche dall'entourage del calciatore, in particolare da Annalisa Roseti, avvocato dell'agente Beppe Galli, che è intervenuta alla Palermo Football Conference, organizzata da Conference403 all’Hotel Villa D’Amato di Palermo: "Sembrava tutto predisposto... Mi dissero: 'Annalisa tieniti pronta', che vuol dire prepara i documenti. Ma poi evidentemente non è stato trovato l'accordo tra le due società. Il Sassuolo ha avuto pretese importanti, però Berardi aveva la penna in mano".

L'avvocato glissa sulla possibilità che il trasferimento di Berardi alla Juventus possa concretizzarsi nella prossima finestra di mercato a gennaio: "Non lo so, perché io poi sono l'ultima a sapere le cose. Io sono col computer acceso e la penna in mano". La sensazione è che la Juventus farà un altro tentativo, una mossa che in casa Sassuolo si aspettano come confermato dalle parole dell'ad Giovanni Carnevali del 21 settembre: "Riaperture con la Juve a gennaio per Berardi? Mai escluderlo...".

