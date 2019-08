La notizia era nell'aria da tempo e ora è arrivata anche l'ufficialità. La Juventus ha ceduto in prestito al Cagliari (per una stagione) Luca Pellegrini: per il laterale si tratta di un ritorno visto che ha indossata a maglia rossoblù nella seconda parte della scorsa stagione (in prestito dalla Roma) collezionando 12 presenze.