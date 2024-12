La Juventus ha comunicato che il centrocampista Augusto Owusu, classe 2005, ha rinnovato con la Next Gen fino al 2027. "Giornata importante per Augusto Sedorf Owusu. Il centrocampista bianconero ha messo la firma sul suo secondo contratto da professionista con la Juventus, dopo quello siglato nel 2023", si legge nella nota del club bianconero. Due convocazioni con la Prima Squadra di Thiago Motta, per le sfide a Lecce e Bologna.