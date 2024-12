L'ottima prestazione contro il Manchester City ha riacceso le attenzioni di diverse squadre su Kenan Yildiz. Come riporta il Corriere dello Sport prima del rinnovo fino al 2029 si erano fatte vive Manchester United, Liverpool, Arsenal (e anche Borussia Dortmund) per il talento della Juventus che però ha risposto no: il giocatore rappresenta il futuro dei bianconeri.