Nicolò Fagioli non è la prima scelta in casa Juventus e la società bianconera ha deciso di fissare il prezzo per una eventuale cessione. Secondo quanto riferito da Tuttosport la Vecchia Signora farà a meno del centrocampista solo per offerte superiori ai 20 milioni. Su di lui ci sarebbero Crystal Palace, West Ham e Fulham, alla finestra resta sempre Roberto De Zerbi con il suo Olympique Marsiglia.