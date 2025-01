"Tomori? Non conosco e non parlo dei giocatori altrui, ma è evidente che giocare nel Milan vuol dire essere forte come nella Juventus". Così l'allenatore della Juventus Thiago Motta nel corso della conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Milan. "Ma io non voglio parlare dei giocatori di altre squadre, come non vorrei che altri parlino dei miei giocatori", ha aggiunto