La Juve avrebbe messo gli occhi su Renato Marin, giovane portiere della Roma e dell'Italia Under 19. L'italobrasiliano, in scadenza nel 2025, potrebbe essere ingaggiato per la Next Gen in attesa di fargli eventualmente spazio in prima squadra. Su Marin ci sarebbero anche Inter, Liverpool e Marsiglia. Lo scrive Tuttosport.