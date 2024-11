Con appena quattro presenze totalizzate fin qui, Milan Skriniar è tutt'altro che centrale nei pensieri di Luis Enrique al Psg. Lo slovacco, scrive La Gazzetta dello Sport, ha aperto alla possibilità di un approdo in bianconero per rilanciarsi. Ma servirà la bravura di Giuntoli per trovare la quadratura con i francesi, al momento intenzionati a vendere l'ex Inter a titolo definitivo.