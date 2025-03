Juve, Motta: "Sento la fiducia della società"

"Se sento la fiducia della società? Si". Così l'allenatore della Juventus Thiago Motta nella conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Verona. "C'è grande delusione da parte di tutti, ero arrabbiato perchè conosco molto bene i miei giocatori. Abbiamo sbagliato una cosa che non si può sbagliare. Io li vedo impegnarsi al massimo tutti i giorni, ma non lo abbiamo fatto nell'ultima partita soprattutto nel primo tempo. Non ci siamo presi le responsabilità in campo. Ne abbiamo parlato, in modo costruttivo, sapendo che mancano ora 12 partite da affrontare al massimo una per una per non ripetere quello che è successo contro l'Empoli", ha aggiunto.