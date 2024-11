"Le voci di mercato su Fagioli? Sta bene, deve continuare a impegnarsi per partecipare sia dal primo minuto, sia a gara in corso. Vedremo se con i salentini sarà tra i titolari". Così Thiago Motta, tecnico della Juve, alla vigilia della sfida in casa del Lecce. In queste ultime ore il 23enne piacentino è stato accostato a Marsiglia, Psg e Napoli: a gennaio può lasciare i bianconeri.