In casa Juve è tutto pronto per le mosse di gennaio sul mercato. Non solo in entrata, ma anche in uscita. Per finanziare alcuni colpi in difesa, infatti i bianconeri potrebbero decidere di sacrificare Samuel Mbangula. Il classe 2004 promosso in questa stagione da Thiago Motta in prima squadra piace in francia e in Germania ed è valutato intorno ai dieci milioni di euro.