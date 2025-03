La sfida con il Verona di lunedì sera sarà l'opportunità in casa Juventus per vedere da vicino Jackson Tchatchoua, duttile difensore degli scaligeri. Il classe 2003 piace ai bianconeri ma non solo in Italia: ci sono anche Napoli e Milan. A Giuntoli, aggiunge Tuttosport, piace molto anche Zanoli, esterno del Genoa che Vieira sta utilizzando in posizione avanzata in questa stagione.