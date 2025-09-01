Juve: depositato il contratto di Zhegrova

La Juventus ha depositato il contratto di Edon Zhegrova. Adesso si aspetta solo il comunicato del club bianconero per le cifre dell'affare che dovrebbe essersi concluso per circa 20 milioni più 5 di bonus da corrispondere al Lille.
