A un passo dalla Roma in estate, Kevin Danso potrebbe arrivare in Serie A a gennaio. Sull'austriaco c'è la Juventus, a caccia di almeno un centrale. Un assist è arrivato dal dg dei francesi, Pierre Dreossi, che in un'intervista in patria ha rivelato di come il club transalpino è intenzionato a vendere dei calciatori nel mercato invernale per incassare circa 40 milioni di euro.