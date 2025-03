Juve, Bonucci incorona Yildiz: "Vale 70/80 milioni"

L'ha visto crescere dall'under19 quando "puntava me e Danilo senza paura", oggi lo incorona. Leonardo Bonucci ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha esaltato il suo ex compagno di squadra Kenan Yildiz: "Ha giocato molte più partite che con Allegri e ora lo puoi vendere a 70-80 milioni. Vale quei soldi perché per la sua età ha dimostrato di avere colpi importanti. Se la Juventus avrà la forza di trattenerlo è uno di quelli da cui ripartire, anche se non ha ancora dimostrato le sue qualità. Porta entusiasmo ai tifosi e ha colpi". Il futuro di Yildiz però ha ancora diversi punti interrogativi da sciogliere: la permanenza della stellina turca dipenderà tanto da chi sarà il prossimo allenatore della Juventus e se soprattutto i bianconeri riusciranno ad entrare nelle prime quattro. In caso contrario, Kenan potrebbe essere il sacrificio necessario sull'altare del bilancio.