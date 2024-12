Dopo la prestazione contro il City aumentano in Inghilterra gli estimatori di Kenan Yildiz, gioiello classe 2005 della Juve. Il primo club a chiedere informazioni era stato il Liverpool, ma secondo la Gazzetta dello Sport ora l’Aston Villa sarebbe pronto a fare follie per l’ex Bayern Monaco, che il club bianconero valuta sui 70/80 milioni. Per Giuntoli però il numero 10 è incedibile.