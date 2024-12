Jonathan David è uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. L'attaccante canadese, in scadenza con il Lille, potrebbe però clamorosamente rinnovare il contratto in scadenza con i francesi. "Come ha detto in più occasioni il presidente Letang, ci sono delle discussioni in corso - ha detto a La Voix du Nord -. Stiamo parlando e nessuna decisione è stata ancora presa. Non chiudo alcun tipo di porta, è una situazione da 50 e 50".