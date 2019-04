Tonali nel mirino dell'Inter: pronto il piano di Ausilio e Marotta

14/04/2019

Sandro Tonali resta sempre nel mirino dell' Inter . A giugno Marotta e Ausilio tenteranno il colpo, ma dovranno fare i conti con la Juve , che avrebbe già avviato alcuni contatti con l'entourage del giocatore e il Brescia . Nel dettaglio i nerazzurri avrebbero intenzione di sfruttare i buoni rapporti con Cellino , cercando di mettere le mani sul cartellino del centrocampista promettendo di lasciarlo in prestito a Brescia ancora per un'altra stagione .

Numeri alla mano, stando a Calciomercato.com, per il classe 2000 si parla di un'operazione con una base d'asta intorno ai 35/40 milioni. Cifra importante, che i nerazzurri potrebbero abbassare cercando di inserire alcuni giovani nella trattativa come contropartita tecnica e aggiungendo eventualmente anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Mosse che dovranno fare comunque i conti col pressing della Juve, pronta ad anticipare tutti proponendo invece al Brescia soldi cash e al giocatore la possibilità di fare esperienza in qualche club di fascia media di Serie A prima di rientrare a Torino. Una battaglia che a giugno infiammerà il mercato e deciderà il futuro di Tonali. Inter e Juve fanno sul serio per il "Pirlo del futuro".