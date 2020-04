L'Inter va ora al contrattacco: per Lautaro chiede Arthur al Barcellona

Vidal? No grazie, meglio Arthur! Semplificando al massimo, ecco il pensiero in casa Inter di fronte alla insistente caccia blaugrana per Lautaro Martinez. Insomma, se il Barcellona vuole l'argentino (che fra l'altro non ha mai espresso il desiderio nè tantomeno la volontà di lasciare Milano) sul tavolo deve mettere o tutti i soldi della clausola (gli ormai fatidici 111 milioni) o proporre contropartite gradite: Vidal piace, questo è poco ma sicuro, ma se non altro per una questione di età non viene preso in considerazione come pedina di scambio. Discorso aperto invece per il centrocampista brasiliano, 23 anni, scadenza di contratto 2024, valutazione non inferiore ai 70 milioni, classe e visione di gioco che hanno portato Arthur ad essere l'erede designato di Xavi già in giovanissima età.

Gli infortuni muscolari ne hanno limitato l'azione, specie quest'anno, ma sul suo valore non ci sono dubbi. Non ne ha Antonio Conte ma non ne hanno neppure in casa Barcellona, tant'è che viene considerato un intoccabile. Per questo, riporta il quotidiano catalano Sport, il presidente Bartomeu ha messo il veto sulla sua cessione. Eppure, se l'obiettivo per la sostituzione di Luis Saurez è e resterà Lautaro, a meno di sborsare cash l'intero ammontare della clausola (cosa non facile di questi tempi anche per un club come il Barcellona) un compromesso con l'Inter va trovato.