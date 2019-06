L'Inter si inserisce tra Sensi e il Milan

19/06/2019

L'Inter si muove per Stefano Sensi e lancia un avvertimento al Cagliari per Nicolò Barella, per il quale Marotta non vuole partecipare ad aste forte del gradimento del giocatore. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente dei sardi Giulini chiede 50 milioni, l'Inter è ferma a 36 più 4 di bonus. Il Milan, che si è mosso da diverse settimane, rimane in pole per il centrocampista del Sassuolo, ma è ancora lontano l'accordo tra i club: 25 milioni la richiesta di Carnevali, 20 quella rossonera. Una distanza di 5 milioni colmabile, ma lo scoglio principale sembra essere la formula: prestito con diritto di riscatto la proposta di Maldini, cessione definitiva la volontà degli emiliani.



In parole povere entrambe le milanesi sono in una fase di stallo sui loro principali obiettivi di centrocampo e quindi la mossa di Marotta che ha a lungo parlato con il ds neroverde Carnevali va vista nell'ottica di muovere le acque per non farsi trovare impreparati nel caso il Psg di Leonardo metta sul piatto la cifra richiesta da Giulini. Sensi piace a Conte, ma Barella è la scelta numero 1. Così come Sensi per il nuovo Milan di Giampaolo.