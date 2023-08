L'Inter aspetta Pavard ma non in eterno: il piano B si chiama Schuurs

IL NODO

Il Bayern non dà il via libera al difensore, in casa nerazzurra c'è fiducia ma non si vuole rischiare di restare a mani vuote prima della fine del mercato

© Getty Images L'Inter aspetta Benjamin Pavard ma non in eterno. Il club nerazzurro si è fissato una dead-line per l'arrivo del difensore francese dal Bayern Monaco: lunedì al massimo martedì. Tutto fatto tra le due società e tra l'Inter e il giocatore: 30 milioni più due di bonus ai bavaresi e per il francese contratto di cinque anni con un ingaggio da 4 milioni netti a stagione, con i benefici a favore dell'Inter del Decreto Crescita. E quindi perché non arriva?

Da una parte il Bayern Monaco sta aspettando di trovare il sostituto in difesa e dall'altra c'è il tecnico Thomas Tuchel che sta frenando la partenza di Pavard scartando di fatto tutte le alternative messe finora sul piatto dalla sua dirigenza. I rapporti col il Bayern sono ottimi e l'Inter non teme dietrofront dell'ultimo minuto ma il tempo stringe: Inzaghi ha bisogno di un difensore. Ecco perché in casa nerazzurra è al vaglio un piano B per non ritrovarsi a mani vuote prima della fine del mercato.

Nessuna paura di veder sfumato anche l'arrivo di Pavard ma in casa Inter un piccolo allarme è scattato. C'è fiducia nello sbarco del francese a Milano, la prudenza però non è mai troppa: ecco perché circolano già i nomi delle possibili alternative. Uno su tutti quello dell'olandese del Torino Perr Schuurs, per cui il presidente granata Cairo chiede 35 milioni di euro e che piace anche in Premier League. E l'Inter - come riporta La Stampa - sarebbe pronta ad avanzare un'offerta nel caso l'affare Pavard non si sbloccasse nel giro di tre-quattro giorni. L'altro nome è Tanganga del Tottenham.