Josep Martinez, Inter e Genoa devono trovare una soluzione

manovre nerazzurre

Le parti continuano a lavorare, il nodo resta quello relativo a Oristanio. Intanto i nerazzurri non tengono chiuse le porte sulle alternative

La questione Calhanoglu non distrae l'Inter dall'altro fronte aperto di mercato, quello relativo a Josep Martinez. Una trattativa a cui sembrava solo mancare la fumata bianca in realtà si è man mano incagliata su due fronti, che sono sostanzialmente concatenati tra loro: la valutazione complessiva del portiere e la contropartita per il Genoa. Se infatti i nerazzurri considerano questo un affare da 15 milioni di euro, i rossoblù restano fermi sulla valutazione di 20 milioni ma alla fine tutto dipende da Gaetano Oristanio, contropartita gradita a Gilardino e che avrebbe fatto quadrare i conti ma che, una volta nata l'opportunità Venezia, ha iniziato ad avere qualche dubbio.

In laguna il giocatore avrebbe probabilmente più possibilità di giocare rispetto a un approdo a Genova che, però, gli consentirebbe prospettive di classifica migliori: l'obiettivo delle due squadre è comune, la salvezza, ma il Genoa sembra più strutturato vista l'esperienza maturata lo scorso anno in Serie A rispetto al neopromosso Venezia. E allora? Considerando che in casa rossoblù non scaldano le alternative proposte dall'Inter (Satriano, Zanotti e Pio Esposito), va trovata una soluzione e non è un caso che nelle prossime ore le due società potrebbero nuovamente incontrarsi.

Nel frattempo Marotta e Ausilio non perdono di vista eventuali alternative nel caso tutto saltasse. Bento, certo, che era il primo obiettivo ma che rischia di costare molto (ma se Calhanoglu andasse via, i nerazzurri avrebbero un extra margine...) visto che l'Athletico Paranaense spera nell'asta tra Serie A, Premier League e Liga ma pure Filip Jørgensen, portiere danese di 22 anni di proprietà del Villarreal.

