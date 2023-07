Inter, Thuram e l'annuncio con ricerca su Google: come tre anni fa...

© Twitter

Una schermata di Google in cui viene digitato "Ho dimenticato i documenti. Come entro a San Siro?". Con questo indizio sui social, l'Inter ha preannunciato l'ufficialità di Marcus Thuram - arrivata poco dopo - come nuovo giocatore nerazzurro. Lo spunto originale è legato a un episodio avvenuto il 21 ottobre 2020, prima del match della fase a gironi di Champions League tra Inter e Borussia Mönchengladbach. Thuram, attaccante dei tedeschi, era stato fermato da uno steward fuori da San Siro: "Scusi, ha un documento?". A Thuram, sprovvisto di un documento di identità, non era rimasto altro da fare che cercarsi su Google per entrare allo stadio.